Семак высказался об уходе Дзюбы и Оздоева
Фото: твиттер Сергея Семака/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о своем отношении к тому, что форвард Артем Дзюба и хавбек Магомед Оздоев не поблагодарили его за совместную работу после ухода из клуба.
По словам тренера, это личное право футболистов.
"У каждого свое видение ситуации. Когда я сам был футболистом, то смотрел на вещи по-одному. После того как стал тренером, взгляд на те же самые моменты поменялся. Скажем, отчасти пересмотрел задним числом свои оценки ухода из ЦСКА. Понимаете, игрок отвечает в команде прежде всего сам за себя, а главный тренер — и за себя, и за коллектив, и за результат. Мысли и эмоции тренера могут сильно отличаться от мыслей и эмоций футболиста. Это объективная реальность", - сказал он в интервью "СЭ".
Напомним, что оба футболиста покинули "Зенит" этим летом.
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