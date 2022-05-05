Семак высказался о своем будущем в "Зените"

Фото: твиттер Сергея Семака/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что он пока не думает о продлении контракта с петербургским клубом.

"Мой личный контракт — меньшее, что меня сейчас интересует. Нам предстоят три матча, к которым нужно хорошо подготовиться", - приводятся слова Семака в клубном телеграм-канале.

46-летний Семак тренирует "Зенит" с 2018 года. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга четыре раза становился победителем Российской Премьер-лиги, однажды завоевал Кубок России, а также дважды стал обладателем Суперкубка России.

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