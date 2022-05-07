Семак высказался о будущем Дзюбы в "Зените"
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о ситуации с нападающим петербургского клуба Артемом Дзюбой, контракт которого истекает ближайшим летом. Интерес к игроку проявляет "Црвена Звезда".
"Дзюба уходит или остается? Порядок действий и анонсирование каких-то решений только в полномочиях клуба. Думаю, в ближайшее время все разрешится, и мы узнаем, кто уходит, кто остается, кто приходит. Посмотрим", – приводит слова Семака Sport24.
В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
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