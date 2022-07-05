Семак выбрал лучшего молодого игрока сезона в России
Фото: твиттер Гамида Агаларова/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает нападающего "Уфы" Гамида Агаларова лучшим молодым футболистом в чемпионате России в прошлом сезоне.
На второе место опытный специалист поставил форварда "Динамо" Арсена Захаряна.
Третью строчку от Семака получил форвард "Зенита" Юри Альберто.
Напомним, что Агаларов в прошлом сезоне стал лучшем бомбардиром РПЛ, забив 19 голов.
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