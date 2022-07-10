Семак установил уникальный рекорд

Фото: твиттер "Зенита"\Автор неизвестен

Наставник "Зенита" Сергей Семак установил рекорд по числу побед в Суперкубке России.

Вчерашняя победа над "Спартаком" (4:0) стала для него третей подряд, чего никому ранее не удавалось.

По общему количеству побед Семак повторил рекорд Юрия Сёмина.

В целом же для наставника это была 170-й официальной во главе "Зенита", а победа оказалась сотой.

Не пропустите: Дзюба может завершить карьеру. | https://dailysports.net