Семак рассказал о потерях "Зенита" перед матчем за Суперкубок
Фото: твиттер Сергея Семака/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как команда готовится к игре за Суперкубок России против "Спартака", которая пройдет 9 июля.
"Все готовы за исключением Вячеслава Караваева — он продолжает восстановление, остальные будут готовиться к матчу.
Кассьерра присоединился к нам поздно. Ему необходимо пройти тренировки, чтобы набрать хорошие кондиции. Но уровень его мастерства виден. Оценим его состояние и примем решение.
По вратарям — и Одоевский, и Кержаков готовы сыграть. По ходу тренировок решим, кто из них начнет матч", - сказал он.
Напомним, что матч начнется в 19.00 мск.
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