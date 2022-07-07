Семак рассказал о потерях "Зенита" перед матчем за Суперкубок

Фото: твиттер Сергея Семака/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как команда готовится к игре за Суперкубок России против "Спартака", которая пройдет 9 июля.

"Все готовы за исключением Вячеслава Караваева — он продолжает восстановление, остальные будут готовиться к матчу.

Кассьерра присоединился к нам поздно. Ему необходимо пройти тренировки, чтобы набрать хорошие кондиции. Но уровень его мастерства виден. Оценим его состояние и примем решение.

По вратарям — и Одоевский, и Кержаков готовы сыграть. По ходу тренировок решим, кто из них начнет матч", - сказал он.

Напомним, что матч начнется в 19.00 мск.

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