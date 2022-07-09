Семак рассказал о настрое "Зенита" на матч со "Спартаком"

Фото: твиттер Сергея Семака/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, как команда настраивается на матч за Суперкубок России со "Спартаком".

Напомним, что игра состоится сегодня и начнется в 19:00.

По словам наставника, обе команды выходят на игру с равными шансами.

"Конечно, понимаем, что играем дома, что у нас есть определённое преимущество своего поля. Что же касается игры, всегда всё решается на футбольном поле. Любая команда может победить.

Абаскаль? Думаю, у игроков "Спартака" было хоть и немного, но достаточно времени, чтобы понять определённые принципы и требования тренера. Нам же нужно в такой ситуации отталкиваться от своей лучшей игры и стараться порадовать болельщиков забитыми мячами и победой. Предстоит хороший матч за трофей. В этом году противостояние носит немного другой уровень в плане накала и антуража, который царит вокруг матча. Эта игра выделяется на фоне остальных", – сказал Семак в эфире телеканала "Матч".

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