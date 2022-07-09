Семак рассказал о настрое "Зенита" на матч со "Спартаком"
Фото: твиттер Сергея Семака/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, как команда настраивается на матч за Суперкубок России со "Спартаком".
Напомним, что игра состоится сегодня и начнется в 19:00.
По словам наставника, обе команды выходят на игру с равными шансами.
"Конечно, понимаем, что играем дома, что у нас есть определённое преимущество своего поля. Что же касается игры, всегда всё решается на футбольном поле. Любая команда может победить.
Абаскаль? Думаю, у игроков "Спартака" было хоть и немного, но достаточно времени, чтобы понять определённые принципы и требования тренера. Нам же нужно в такой ситуации отталкиваться от своей лучшей игры и стараться порадовать болельщиков забитыми мячами и победой. Предстоит хороший матч за трофей. В этом году противостояние носит немного другой уровень в плане накала и антуража, который царит вокруг матча. Эта игра выделяется на фоне остальных", – сказал Семак в эфире телеканала "Матч".
Не пропустите: Денисов записал обращение к Путину из-за событий на Украине. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче за Суперкубок России
-
В раздевалках сборных на ЧМ-2022 установят камеры
-
Могли подмешать наркотики: хавбека "Реала" и его жену ограбили на Ибице
-
Сборная Аргентины показала новую форму на ЧМ-2022
-
Погба прибыл на медицинский осмотр в Турин
-
Юри Алберто рассказал, почему покинул "Зенит"
-
Бывший защитник ЦСКА Магнуссон нашел новый клуб
-
"Сочи" нацелился на хавбека "Зенита"
-
Руни может трудоустроиться в США
-
Дзюба может завершить карьеру
-
Титов высказался о переходе Бакаева в "Зенит"
-
Первый в мире футбольный арбитр сделал каминг-аут
-
Семак рассказал о настрое "Зенита" на матч со "Спартаком"
-
"Шахтёр" хочет отсудить у ФИФА 50 миллионов из-за правила о легионерах
-
Луиш Нани остался без клуба
-
Крыховяк перешёл в клуб из Саудовской Аравии
-
Бывший защитник "Сочи" рассказал, почему не боится Месси и Неймара
-
Ди Мария выбрал игровой номер в "Ювентусе"
-
"Факел" подписал 19-летнего форварда "Красавы"
-
Три футболиста "Спартака" пропустят матч за Суперкубок
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18