Семак продлил контракт с "Зенитом"
Фото: твиттер "Зенита"\Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, что продлил контракт с петербургским клубом.
"Пункт моего контракта о продлении активирован. Поговорим-подумаем с руководством о продолжении отношений.
Вопросы по поводу будущего Артема Дзюбы также следует задавать руководству", – сказал российский специалист.
Напомним, что Семак работает в "Зените" с 2018 года. В этом сезоне сине-бело-голубые уже в четвертый раз подряд выиграли чемпионат России.
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