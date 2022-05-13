Семак продлил контракт с "Зенитом"

Фото: твиттер "Зенита"\Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, что продлил контракт с петербургским клубом.

"Пункт моего контракта о продлении активирован. Поговорим-подумаем с руководством о продолжении отношений.

Вопросы по поводу будущего Артема Дзюбы также следует задавать руководству", – сказал российский специалист.

Напомним, что Семак работает в "Зените" с 2018 года. В этом сезоне сине-бело-голубые уже в четвертый раз подряд выиграли чемпионат России.

Также не пропустите: Бензема и Кроос могут завершить карьеру через два года. | https://dailysports.net