Семак пожелал удачи Абаскалю, но не в матчах с "Зенитом"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак пожелал удачи новому наставнику "Спартака".

При этом наставник питерцев уточнил, что пожелание не касается матчей с его командой.

"По "Спартаку" не так много информации. Его состав меняется незначительно. Игроки в большей части остаются те же. А что касается схемы и требований тренера, то говорить преждевременно. Насколько будет вариативность большая, посмотрим в течение сезона. Не мое дело оценивать игру и тренера "Спартака". Как коллега я пожелаю Абаскалю успехов, но не в матчах против "Зенита". "Спартак" — команда хорошая, нас ждет интересный матч", - сказал он.

Напомним, что 9 июля команды сыграют в матче за Суперкубок России.

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