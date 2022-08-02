Семак подвел итоги своей работы в "Зените"

Фото: твиттер "Зенита"\Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил своих успехи на должности в питерском клубе.

По словам специалиста, он не ожидал продержаться на тренерском мостике сине-бело-голубых так долго.

"Вы посмотрите на историю нашей лиги. Последней командой до нас, которая выигрывала больше двух чемпионских титулов подряд, был "Спартак". Да, Олег Иванович Романцев брал золото пять раз подряд, но последнее из них все-таки уже давно — в 2001 году. С тех пор и до недавнего времени никому из тренеров не удавалось победить в РПЛ трижды подряд. Вот почему перед третьим сезоном работы нашего тренерского штаба в "Зените" у меня и возникли предположения, что он объективно должен стать критическим.

Признаюсь, не ожидал на момент прихода в "Зенит", что смогу продержаться здесь так долго. Говорю это совершенно искренне", — приводит слова Семака "Спорт-экспресс".

Напомним, Семак возглавил "Зенит" в 2018 году. Вместе с ним команда завоевала четыре чемпионства подряд.

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