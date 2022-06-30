Семак подвел итоги матча с ЦСКА

Фото: твиттер "Зенита"\Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил игру своих подопечных в матче против ЦСКА (3:0) на Кубке PARI Премьер.

"Неплохая игра с точки зрения качества, движения. Большого значения [результатам] тем не менее не стоит придавать. Каждая команда решает свои задачи на сегодняшний день. В целом наша игра мне сегодня понравилась и по содержанию, и по движению. Сыграли хорошую товарищескую игру", - сказал он.

По словам наставника, в предстоящем матче с "Црвеной Звездой" будут играть футболисты, которые нуждаются в игровой практике перед стартом сезона.

"Нужно понять и проанализировать, кто и в каком состоянии находится. И понять, кому сколько нужно будет играть в следующем матче, чтобы дифференцировать нагрузку и подойти в хорошей форме к официальным матчам", – сказал Семак.

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