Семак поделился мнением о Fan-ID
Фото: твиттер "Зенита"\Автор неизвестен
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о введении в России Fan-ID.
"Думаю, что абсолютно все заинтересованы, чтобы играть при полных стадионах и с максимально возможным количеством болельщиков.
Касаемо принятия Fan ID, на чемпионате мира его тоже все оформляли – в этом нет ничего плохого. Но вопрос в том, чтобы это было с согласия людей, которые ходят на стадион. Мне кажется, нужно объяснить. Я не вижу в этом ничего плохого. Если есть какие-то вопросы, они должны решаться переговорным путем, нужно находить оптимальные пути решения.
Мы все заинтересованы в том, чтобы болельщики приходили на стадионы, потому что они делают обстановку более напряженной и интересной для всех нас. И для телевидения, и для футболистов, и для тех, кто приходит на стадион. Это большая часть антуража футбола, которую мы любим", – сказал российский специалист.
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