Семак оценил первую игру Бакаева за "Зенит"
Фото: твиттер "Зенита"\Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о дебютной игре хавбека Зелимхана Бакаева.
Футболист дебютировал в матче против "Пари НН".
"Ему было сложнее проявить себя в отличие от игроков, которые играли в первом тайме. Некоторые молодые ребята вернулись из отпуска только вчера. Также во многом это зависит от партнеров по команде. Мы и так прекрасно знаем его сильные качества.
Сегодня он старался – много двигался, старался обострять, забил хороший мяч с пенальти. Не сомневаемся, что он поможет. Сегодня по движению, по отдачи вопросов нет. По поводу момента сыгранности, конечно, ему сложно было проявить себя на 100 процентов", – сказал Семак.
Напомним, что игра завершилась со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти победил "Зенит" со счетом 5:3.
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