Семак не подписывал контракт с "Зенитом"

Фото: твиттер Сергея Семака/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не подтвердил слухи о том, что он уже подписал новый контракт с петербургским клубом.

"Нет, пока нет. Только действует опция старого трудового соглашения. По поводу нового соглашения мы находимся в контакте с клубом, с Александром Ивановичем Медведевым. Все в процессе обсуждения", - отметил он.

Напомним, что в прошлом сезоне "Зенит" под руководством 46-летнего специалиста стал чемпионом России.

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