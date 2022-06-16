Семак близок к подписанию нового контракта с "Зенитом"
Фото: твиттер Сергея Семака/Автор неизвестен
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев пролил свет на будущее главного тренера команды Сергея Семака.
По его информации, наставник может подписать новый контракт на следующей неделе.
"Я так полагаю, что на следующей неделе будет подписан контракт с Семаком на три года", — приводит слова Медведева ТАСС.
Семак работает в "Зените" с 2018 года. Вместе с ним команда выиграла чемпионат России четыре раза (2019, 2020, 2021, 2022), один раз стала обладателями Кубка (2020) и дважды — Суперкубка России (2020, 2021).
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