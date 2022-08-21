Семь голов: "Бавария" устроила суперферию в Бундеслиге

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Семь голов: "Бавария" устроила суперферию в Бундеслиге

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Бохум" со счетом 7:0.

Победу мюнхенскому клубу принесли дубль Садио Мане, голы Лероя Сане, Маттейса де Лигта, Кингсли Комана и Сержа Гнабри, а также автогол Кристиана Гамбоа.

"Бавария", набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Бохум" с 0 очков опустился на последнее, 18-е место.

"Бохум" – "Бавария" - 0:7 (0:4)
Голы: Сане, 4 - 0:1, де Лигт, 25 - 0:2, Коман, 33 - 0:3, Мане, 42 - 0:4, Мане, 60 (автогол) - 0:5, Гамбоа, 69 (автогол) - 0:6, Гнабри, 76 - 0:7

"Бохум": Риманн, Гамбоа, Ордец (Машович, 85), Хайнц, Джанко (Осеи-Туту, 70), Ферстер (Гуральски, 68), Лосилла, Штегер, Асано (Хольтманн, 68), Цоллер (Ламбропулос, 85), Хофманн.

"Бавария": Нойер, Павар (Мазрауи, 67), Упамекано, де Лигт, Эрнандес (Станишич, 62), Забитцер (Гравенберх, 62), Киммих, Коман, Мюллер (Гнабри, 67), Мане (Видович, 72), Сане.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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