Семь голов: "Бавария" устроила суперферию в Бундеслиге

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Бохум" со счетом 7:0.

Победу мюнхенскому клубу принесли дубль Садио Мане, голы Лероя Сане, Маттейса де Лигта, Кингсли Комана и Сержа Гнабри, а также автогол Кристиана Гамбоа.

"Бавария", набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Бохум" с 0 очков опустился на последнее, 18-е место.

"Бохум" – "Бавария" - 0:7 (0:4)

Голы: Сане, 4 - 0:1, де Лигт, 25 - 0:2, Коман, 33 - 0:3, Мане, 42 - 0:4, Мане, 60 (автогол) - 0:5, Гамбоа, 69 (автогол) - 0:6, Гнабри, 76 - 0:7

"Бохум": Риманн, Гамбоа, Ордец (Машович, 85), Хайнц, Джанко (Осеи-Туту, 70), Ферстер (Гуральски, 68), Лосилла, Штегер, Асано (Хольтманн, 68), Цоллер (Ламбропулос, 85), Хофманн.

"Бавария": Нойер, Павар (Мазрауи, 67), Упамекано, де Лигт, Эрнандес (Станишич, 62), Забитцер (Гравенберх, 62), Киммих, Коман, Мюллер (Гнабри, 67), Мане (Видович, 72), Сане.

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