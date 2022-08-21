Семь голов: "Бавария" устроила суперферию в Бундеслиге
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Бохум" со счетом 7:0.
Победу мюнхенскому клубу принесли дубль Садио Мане, голы Лероя Сане, Маттейса де Лигта, Кингсли Комана и Сержа Гнабри, а также автогол Кристиана Гамбоа.
"Бавария", набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. "Бохум" с 0 очков опустился на последнее, 18-е место.
"Бохум" – "Бавария" - 0:7 (0:4)
Голы: Сане, 4 - 0:1, де Лигт, 25 - 0:2, Коман, 33 - 0:3, Мане, 42 - 0:4, Мане, 60 (автогол) - 0:5, Гамбоа, 69 (автогол) - 0:6, Гнабри, 76 - 0:7
"Бохум": Риманн, Гамбоа, Ордец (Машович, 85), Хайнц, Джанко (Осеи-Туту, 70), Ферстер (Гуральски, 68), Лосилла, Штегер, Асано (Хольтманн, 68), Цоллер (Ламбропулос, 85), Хофманн.
"Бавария": Нойер, Павар (Мазрауи, 67), Упамекано, де Лигт, Эрнандес (Станишич, 62), Забитцер (Гравенберх, 62), Киммих, Коман, Мюллер (Гнабри, 67), Мане (Видович, 72), Сане.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20