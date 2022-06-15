Селюк жестко прошелся по новому наставнику "Спартака"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Футбольный агент Дмитрий Селюк не особо верит в способности Гильермо Абаскаля, которого назначил "Спартак".
"Базель" перекрестился, что Абаскаль уехал. Им все были очень недовольны. Вы же, наверное, уже прочитали, что его не хотели оставлять во главе первой команды, а предложили тренировать молодежку?
Так вот это сделали не для того, чтобы сохранить его в системе клуба, а чтобы просто не платить ему неустойку. Пока я ни от кого ни в Греции, ни в Швейцарии не слышал положительного отзыва про Абаскаля. Все в шоке. Никто не понимает, как такого плана специалист мог возглавить "Спартак", - сказал он.
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