"Селтик" выиграл со счетом 9:0 в матче чемпионата Шотландии

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"Селтик" выиграл со счетом 9:0 в матче чемпионата Шотландии

Фото: твиттер "Селтика"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" на выезде разгромил "Данди Юнайтед" со счетом 9:0.

Победу гостям принесли хет-трики Киого Фурухаси и Лиэль Абады, голы Жоау Филипе, Йосипа Юрановича и Карла Старфельта.

"Селтик", набрав 15 очков, лидирует в турнирной таблице национального чемпионата. "Данди Юнайтед" с 1 очком остался на последней, 12-й позиции.

"Данди Юнайтед" - "Селтик" - 0:9 (0:4)
Голы: Фурухаси, 15 - 0:1, Фурухаси, 40 - 0:2, Фурухаси, 45+2 - 0:3, Филипе, 45+6 - 0:4, Абада, 50 - 0:5, Юранович, 55 - 0:6, Абада, 59 - 0:7, Абада, 77 - 0:8, Старфельт, 81 - 0:9

"Селтик": Харт, Юранович, Картер-Викерс, Старфельт, Тейлор, О'Райли (Форрест, 62), Макгрегор, Хатате (Тернбулл, 62), Абада (Бернабеи, 78), Фурухаси (Муй, 62), Филипе (Маэда, 62).

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