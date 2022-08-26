"Сельта" впервые победила в чемпионате Испании
Фото: твиттер "Сельты"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле обыграла "Жирону" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма забил Яго Аспас.
"Сельта", набрав четыре очка, вышла на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Жирона" с тремя очками опустилась на 10-ю позицию.
"Жирона" – "Сельта" - 0:1 (0:0)
Гол: Аспас, 49 - 0:1
"Жирона": Хуан Карлос, Ян Коуто, Хуанпе, Буэно, Мигель Гутьеррес (Хави, 81), Эррера (Терратс, 10; Сайс, 59), Давид Лопес, Уренья (Рейньер, 59), Алеиш Гарсия, Стуани, Кастельянос (Рока, 81).
"Сельта": Марчесин, Мальо, Нуньес, Айду, Галан, Тапия (Вейга, 70), Серви (Домингес, 90), Оскар Родригес (Пасиенсия, 77), Бельтран, Аспас, Карлес Перес (Солари, 70).
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|20
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|Валенсия
|20
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|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14