"Сельта" впервые победила в чемпионате Испании

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"Сельта" впервые победила в чемпионате Испании

Фото: твиттер "Сельты"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле обыграла "Жирону" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Яго Аспас.

"Сельта", набрав четыре очка, вышла на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Жирона" с тремя очками опустилась на 10-ю позицию.

"Жирона" – "Сельта" - 0:1 (0:0)
Гол: Аспас, 49 - 0:1

"Жирона": Хуан Карлос, Ян Коуто, Хуанпе, Буэно, Мигель Гутьеррес (Хави, 81), Эррера (Терратс, 10; Сайс, 59), Давид Лопес, Уренья (Рейньер, 59), Алеиш Гарсия, Стуани, Кастельянос (Рока, 81).

"Сельта": Марчесин, Мальо, Нуньес, Айду, Галан, Тапия (Вейга, 70), Серви (Домингес, 90), Оскар Родригес (Пасиенсия, 77), Бельтран, Аспас, Карлес Перес (Солари, 70).

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