"Сельта" усилилась защитником "Барселоны"

Фото: твиттер "Сельты"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Сельты" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Барселоны" Оскара Мингесы.

Футболист достался клубу из Виго бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2026 года. При этом каталонский клуб получит 50 процентов от последующего трансфера игрока. Кроме того, "Барса" сохранила за собой право на обратный трансфер Мингесы.

23-летний Мингеса выступал за "Барселону" с 2020 года. Всего он провел за клуб 66 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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