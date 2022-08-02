"Сельта" усилилась защитником "Барселоны"

Теги сельта вигобарселонаоскар мингеса

"Сельта" усилилась защитником "Барселоны"

Фото: твиттер "Сельты"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Сельты" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Барселоны" Оскара Мингесы.

Футболист достался клубу из Виго бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2026 года. При этом каталонский клуб получит 50 процентов от последующего трансфера игрока. Кроме того, "Барса" сохранила за собой право на обратный трансфер Мингесы.

23-летний Мингеса выступал за "Барселону" с 2020 года. Всего он провел за клуб 66 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. 

Не пропустите: "Барселона" мечтает вернуть Месси. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" нацелился на Варди

"Челси" нацелился на Варди

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов