"Сельта" упустила победу над "Эспаньолом"
Фото: твиттер "Эспаньола"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Испании "Сельта" и "Эспаньол" сыграли вничью со счетом 2:2.
В концовке первого тайма счет открыл Яго Аспас, а в середине второй половине преимущество хозяев увеличил Гонсалу Пасиенсия. Впрочем, гости сумели уйти от поражения благодаря голам Эду Экспосито и Хоселу.
"Сельта" – "Эспаньол" - 2:2 (1:0)
Голы: Аспас, 45 - 1:0, Пасиенсия, 63 - 2:0, Экспосито, 72 - 2:1, Хоселу, 90+7 - 2:2
"Сельта": Марчесин, Мальо, Нуньес, Айду, Галан, Солари (Тапия, 46), Серви (Мингеса, 90), Оскар Родригес (Вейга, 85), Бельтран, Аспас, Пасиенсия (Карлес Перес, 70).
"Эспаньол": Лекомт, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес, Оливан, Калеро (Экспосито, 56), Дардер, Винисиус Коста (Зубди, 88), Меламед (Эмбарба, 56), Санчес (Колиошо, 80), Хоселу.
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