"Сельта" подпишет молодую звезду "Барселоны"

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"Сельта" подпишет молодую звезду "Барселоны"

Фото: твиттер Оскара Мингесы/Авто неизвестен

"Сельта" договорилась с "Барселоной" о трансфере Оскара Мингесы.

23-летнему футболисту в ближайшее время предстоит пройти медосмотр и подписать контракт с новой командой.

Информацию об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба на официальном сайте.

Мингеса провел 66 матчей за "Барселону", в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

Ожидается, что Мингеса подпишет контракт на четыре года.

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