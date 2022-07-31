"Сельта" подпишет молодую звезду "Барселоны"
Фото: твиттер Оскара Мингесы/Авто неизвестен
"Сельта" договорилась с "Барселоной" о трансфере Оскара Мингесы.
23-летнему футболисту в ближайшее время предстоит пройти медосмотр и подписать контракт с новой командой.
Информацию об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба на официальном сайте.
Мингеса провел 66 матчей за "Барселону", в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.
Ожидается, что Мингеса подпишет контракт на четыре года.
Не пропустите: В "Барселоне" заявили о критической финансовой ситуации в клубе. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Миранчук в ближайшее время может покинуть "Аталанту"
-
"Сельта" подпишет молодую звезду "Барселоны"
-
Бакаев прокомментировал свой первый гол за "Зенит"
-
Гвардиола оценил первый матч Холанда за "Манчестер Сити"
-
Зинченко рассказал о трудностях перехода в "Арсенал"
-
Трансфер форварда "Челси" в "Реал" под вопросом
-
"Реал" уверенно обыграл "Ювентус"
-
Сбежавший из "Динамо" Варела официально нашел новый клуб
-
8 голов: "Бавария" в феерическом матче выиграла Суперкубок Германии
-
"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" и выиграл Суперкубок Англии
-
"Зенит" уничтожил "Локомотив" в матче РПЛ
-
"Арсенал" уничтожил "Севилью"
-
"Байер" Азмуна сенсационно вылетел из Кубка Германии
-
"Манчестер Юнайтед" без Роналду проиграл "Атлетико"
-
"Динамо" упустило победу над "Факелом", выигрывая 2:0 и 3:2
-
Изидор готов покинуть "Локомотив"
-
"Аталанта" задолжала "Локомотиву" крупную сумму за Миранчука
-
У форварда "Боруссии" Аллера выявили злокачественную опухоль
-
"Химки" готовы отпустить Глушакова в "Спартак"
-
"Марсель" арендовал защитника "Арсенала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14