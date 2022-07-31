"Сельта" подпишет молодую звезду "Барселоны"

Фото: твиттер Оскара Мингесы/Авто неизвестен

"Сельта" договорилась с "Барселоной" о трансфере Оскара Мингесы.

23-летнему футболисту в ближайшее время предстоит пройти медосмотр и подписать контракт с новой командой.

Информацию об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба на официальном сайте.

Мингеса провел 66 матчей за "Барселону", в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

Ожидается, что Мингеса подпишет контракт на четыре года.

Не пропустите: В "Барселоне" заявили о критической финансовой ситуации в клубе. | https://dailysports.net