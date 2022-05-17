"Сельта" может подписать Рики Пуча

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"Сельта" может подписать Рики Пуча

Фото: твиттер Пуча\Автор неизвестен

"Сельта" может подписать 23-летнего полузащитника "Барселоны" Рикарда Пуча в летнее трансферное окно, сообщает журналист Родриго Фаэс.

По информации источника, из-за плохих отношений президента "келтов" Карлоса Моуриньо и плеймейкера команды Дениса Суареса, второй скорее всего покинет команду.

Отмечается, что именно Пуч является фаворитом на замену Суаресу.

Ранее сообщалось, что "Барселона" заинтересована в том, что в следующем сезоне Рики играл в клубе Ла Лиги на правах аренды.

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