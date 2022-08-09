Сборные России и Узбекистана сыграют товарищеский матч

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Сборные России и Узбекистана сыграют товарищеский матч

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Сборные России и Узбекистана договорились провести товарищеский матч в ноябре.

Как пишет источник, Футбольная ассоциация Узбекистана (ФАУ) и Российский футбольный союз (РФС) сейчас обсуждают детали проведения встречи.

Ожидается, что контрольная игра может состояться в ноябре, но окончательного решения в пользу проведения товарищеского матча с Россией ФАУ не приняла.

Как известно, сборные России и российские клубы отстранены от международных турниров.

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