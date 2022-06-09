Сборную Эквадора отстранили от ЧМ-2022
Фото: твиттер Байрона Кастильо/Автор неизвестен
Уже 10 июня ФИФА может объявить об отстранении сборной Эквадора от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года.
Об этом сообщает Tyc Sports. В то же время Mundo Deportivo со ссылкой на TV Azteca уточняет, что Эквадор уже точно не будет участвовать в ЧМ-2022 в Катаре, а его место достанется Чили.
Команда Эквадора попала в громкий скандал после того, как юристы команды Чили опубликовали доказательства того, что защитник эквадорцев Байрон Кастильо – колумбиец, поэтому он не имел права играть за команду.
Финальная стадия ЧМ-2022в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.
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|О
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