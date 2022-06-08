Сборная Украины вылетела с Евро-2022 по мини-футболу

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Сборная Украины вылетела с Евро-2022 по мини-футболу

Фото: сайт Евро-2022 по мини-футболу/Автор неизвстен

В матче 1/8 финала чемпионата Европы по мини-футболу сборная Украины проиграла сборной Франции со счетом 0:1 и прекратила выступления на турнире.

Единственный гол в концовке встречи забил Лади Рено.

Украина - Франция - 0:1 (0:0)
Гол: Рено, 47.

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