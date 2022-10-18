Сборная Украины узнала соперников на молодежном Евро-2023

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Сборная Украины узнала соперников на молодежном Евро-2023

Стали известны соперники сборной Украины на молодежном чемпионате Европы-2023, который состоится в румынском Бухаресте.

Украинцы попали в группу В вместе со сборными Румынии, Испании и Хорватии.

Матчи группового этапа состоятся 21, 24 и 27 июня. В четвертьфинал выйдут первая и вторая команды группы.

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