Сборная Украины удивила статистикой в матче с Шотландией

Фото: сайт УАФ/Автор неизвестен

Сборная Украины вчера вечером проиграла выездной матч Лиги наций против Шотландии (0:3).

Во время встречи шотландцы 21 раз пробили по воротам Анатолия Трубина, при этом 7 из этих ударов пришлись в створ ворот.

В свою очередь сборная Украины ответила всего тремя неточными ударами. Ни одного раза в створ ворот украинцы не попали.

В последний раз футболисты сборной Украины ни разу не били в створ ворот соперника 24 марта 2021-го на "Стад-де-Франс" в игре с Францией.

Читайте: Украина разгромно проиграла Шотландии в Лиге наций | https://dailysports.net/