Сборная Украины U-19 не попала на Евро-2022 из-за желтых карточек

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В матче квалификации чемпионата Европы-2022 U19 сборная Украины обыграла команду Нидерландов со счётом 2:1.

Несмотря на победу, украинцы не смогли пробиться на европейское первенство.

Дело в том, что до матча у Украины и Сербии было одинаковое количество очков. В параллельном матче сербы обыграли Норвегию и все основные показатели команд оказались равными.

На Евро-2022 вышла команда, которая получила в отборе меньше жёлтых карточек. У сербской сборной их оказалось на три меньше.

Таким образом, украинская команда не выступит на турнире.

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