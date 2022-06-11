Сборная Украины разгромила сборную Армении

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Сборная Украины разгромила сборную Армении

Фото: инстаграм Малиновского/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборная Украины обыграла команду Армении со счетом 3:0.

Во втором тайме в составе украинцев забивали Руслан Малиновский, Виталий Миколенко и Александр Караваев.

Украина после двух сыгранных матчей имеет в активе шесть очков. У Армении три очка после трех матчей.

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