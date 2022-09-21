Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчем с Шотландией

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Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчем с Шотландией

Фото: твиттер "Эвертона"/Автор неизвестен

Сборная Украины в матче Лиги наций против Шотландии потеряла защитника Виталия Миколенко и хавбека Виктора Коваленко.

Оба футболиста имеют незначительные повреждения приводящей мышцы.

Как сообщили в УАФ, футболисты пропустили вчерашнюю тренировку сине-желтых. Они могут восстановиться к игре с Арменией.

Напомним, что матч Шотландия - Украина пройдет 21-го сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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