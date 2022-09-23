Сборная Украины получила серьезное усиление
Фото: инстаграм Миколенко/Автор неизвестен
Сборная Украины получила серьезное усиление состава перед матчем Лиги наций против Армении.
Вчера к тренировкам вернулся защитник Виталий Миколенко, который пропустил матч с Шотландией (0:3) из-за повреждения.
Кроме того, вместе со сборной начал тренироваться вратарь Евгений Волынец, который не был заявлен на игру с шотландцами из-за отсутствия британской визы.
Матч Украины с Арменией пройдет 24 сентября в Ереване.
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