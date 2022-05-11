Сборная Украины победила клуб Бундеслиги
Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен
Сборная Украины в товарищеском матче обыграла менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 2:1.
Победу украинцам принесли голы Михаила Мудрика и Александра Пихаленка. В составе немцев отличился Конор Носс.
"Боруссия" М - Украина - 1:2 (1:1)
Голы: Мудрик, 9 - 0:1, Носс, 14 - 1:1, Пихаленок, 82 - 1:2
"Боруссия": Зоммер (Шиппель, 46), Гинтер (Лайнер, 46), Фридрих (Бенсебаини, 46), Эльведи (Мусел, 68), Скалли, Рейтц, Хофманн (Нетц, 46), Херрманн (Эмболо, 46), Носс (Нойхаус, 46), Штиндль (Коне, 46), Плеа (Беннеттс, 46).
Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Конопля (Попов, 46), Сидорчук, Степаненко, Шапаренко (Сирота, 79), Буяльский, Мудрик (Булеца, 69), Беседин (Гармаш, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20