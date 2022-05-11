Сборная Украины победила клуб Бундеслиги

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Сборная Украины победила клуб Бундеслиги

Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

Сборная Украины в товарищеском матче обыграла менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 2:1.

Победу украинцам принесли голы Михаила Мудрика и Александра Пихаленка. В составе немцев отличился Конор Носс.

"Боруссия" М - Украина - 1:2 (1:1)
Голы: Мудрик, 9 - 0:1, Носс, 14 - 1:1, Пихаленок, 82 - 1:2

"Боруссия": Зоммер (Шиппель, 46), Гинтер (Лайнер, 46), Фридрих (Бенсебаини, 46), Эльведи (Мусел, 68), Скалли, Рейтц, Хофманн (Нетц, 46), Херрманн (Эмболо, 46), Носс (Нойхаус, 46), Штиндль (Коне, 46), Плеа (Беннеттс, 46).

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Конопля (Попов, 46), Сидорчук, Степаненко, Шапаренко (Сирота, 79), Буяльский, Мудрик (Булеца, 69), Беседин (Гармаш, 69).

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
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