Сборная Украины победила итальянский клуб
Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен
Сборная Украины в товарищеском матче обыграла "Эмполи" со счетом 3:1.
Победу украинцам принесли голы Романа Яремчука, Александра Караваева и Александра Пихаленка. В составе итальянцев отличился Андреа Ла Мантия.
"Эмполи" - Украина - 1:3 (1:1)
Голы: Яремчук, 26 - 0:1, Ла Мантия, 45 - 1:1, Караваев, 46 - 1:2, Пихаленок, 53 - 1:3
Украина: Пятов (Бущан, 46) — Караваев, Забарный, Попов (Бондарь, 78), Матвиенко — Пихаленок (Сидорчук, 84), Степаненко — Цыганков (Зубков, 78), Шапаренко, Мудрик (Буяльский, 83) — Яремчук (Довбик, 78).
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