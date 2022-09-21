Сборная Украины огласила заявку на матч против Шотландии

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Сборная Украины огласила заявку на матч Лиги наций против Шотландии.

Игра состоится сегодня и начнется в 21:45 по киевскому времени.

В заявку попали 23 игрока:

1. Трубин, 2. Бондарь, 3. Михайличенко, 4. Кривцов, 5. Сидорчук, 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 8. Малиновский, 9. Яремчук, 10. Мудрик, 11. Довбик, 12. Лунин, 13. Качараба, 14. Игнатенко, 15. Цыганков, 16. Миколенко, 17. Пихаленок, 18. Тымчик, 19. Коваленко, 20. Зубков, 21. Караваев, 22. Матвиенко, 23. Ризнык

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