Сборная Украины не смогла обыграть хорватский клуб

Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен

Сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с хорватской "Риекой" со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Денис Гармаш, но вскоре равновесие восстановил Йосип Дрмич.

"Риека" – Сборная Украины – 1:1 (1:1)

Голы: Гармаш, 24 - 0:1, Дрмич, 37 - 1:1

"Риека": Зломислич, Бодетич (Дуймович, 81), Честич, Крешич (Стойкович, 60), Вук (Обрегон, 60), Дрмич (Коупленд, 81), Солано (Посинкович, 74), Бушня, Станич (Бурчул, 81), Селахи, Мурич.

Украина: Бущан (Ризнык, 46), Конопля, Бондарь, Качараба, Сирота, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Зубков (Цыганков, 79), Сикан (Мудрик, 79), Довбик (Беседин, 46).

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