Сборная Украины не проигрывает 8 матчей подряд

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Сборная Украины не проигрывает 8 матчей подряд

Фото: инстаграм Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

Сборная Украины не знает поражений уже 8 матчей подряд. 

Команда Александра Петракова вчера вечером одержала победу над Шотландией в стыковом матче отбора ЧМ-2022 (3:1). 

В последний раз украинская команда терпела поражение от сборной Англии в четвертьфинале Евро-2020 (0:4).

После того матча украинцы одержали 3 победы и 5 раз сыграли вничью. 

5 июня Украина проведет игру с Уэльсом в финале плей-офф за право принять участие в ЧМ-2022. 

Не пропустите: Украина одержала яркую победу в отборе на молодежный Евро-2023. | https://dailysports.net
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