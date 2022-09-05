Сборная Украины назвала состав на сентябрьские матчи Лиги наций
Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен
Тренерский штаб сборной Украины под руководством Александра Петракова огласил список из 25 футболистов, которые могут принять участие в сентябрьских матчах Лиги наций.
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал").
Защитники: Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный (все – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Тарас Качараба ("Славия").
Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все — "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — "Динамо" Киев), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Виктор Коваленко ("Специя").
Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге"), Артем Довбык ("Днепр-1").
Резерв: Артем Беседин ("Динамо" Киев), Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий (оба - "Днепр-1"), Егор Назарина ("Заря"), Эдуард Соболь ("Брюгге"), Даниил Игнатенко ("Бордо").
Сборная Украины проведет матчи с Шотландией (21 сентября, в гостях), Арменией (24 сентября, на выезде) и Шотландией (27 сентября, дома).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13