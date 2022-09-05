Сборная Украины назвала состав на сентябрьские матчи Лиги наций

Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

Тренерский штаб сборной Украины под руководством Александра Петракова огласил список из 25 футболистов, которые могут принять участие в сентябрьских матчах Лиги наций.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал").

Защитники: Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный (все – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Тарас Качараба ("Славия").

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все — "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — "Динамо" Киев), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Виктор Коваленко ("Специя").

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге"), Артем Довбык ("Днепр-1").

Резерв: Артем Беседин ("Динамо" Киев), Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий (оба - "Днепр-1"), Егор Назарина ("Заря"), Эдуард Соболь ("Брюгге"), Даниил Игнатенко ("Бордо").

Сборная Украины проведет матчи с Шотландией (21 сентября, в гостях), Арменией (24 сентября, на выезде) и Шотландией (27 сентября, дома).

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