Сборная Украины может лишиться главного тренера
Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не исключил вероятности ухода в отставку после матча 6-го тура группового этапа Лиги наций против сборной Шотландии. Контракт специалиста истекает в ближайшее время и соглашение на данный момент не продлено.
"Никаких переговоров нет. Завтра матч, после него все узнаете. Это вопрос к президенту УАФ", - сказал Петраков на пресс-конференции.
Матч Украина - Шотландия состоится 27 сентября. Украине для выигрыша группы и перехода в Лигу А нужно побеждать, Шотландии достаточно ничьей.
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