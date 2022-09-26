Сборная Украины может лишиться главного тренера

Фото: твиттер Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не исключил вероятности ухода в отставку после матча 6-го тура группового этапа Лиги наций против сборной Шотландии. Контракт специалиста истекает в ближайшее время и соглашение на данный момент не продлено.

"Никаких переговоров нет. Завтра матч, после него все узнаете. Это вопрос к президенту УАФ", - сказал Петраков на пресс-конференции.

Матч Украина - Шотландия состоится 27 сентября. Украине для выигрыша группы и перехода в Лигу А нужно побеждать, Шотландии достаточно ничьей.

Не пропустите: Украина уничтожила Армению в матче Лиги наций. | https://dailysports.net