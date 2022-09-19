Сборная Украины лишилась еще одного игрока перед матчами Лиги наций

Теги украинаэдуард соболь

Сборная Украины лишилась еще одного игрока перед матчами Лиги наций

Фото: твиттер Эдуарда Соболя/Автор неизвестен

Левый защитник "Брюгге" Эдуард Соболь не поможет сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги наций, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Футболист получил повреждение на тренировке и выбыл из строя на срок около двух недель. Таким образом, он пропустит предстоящие матчи с Шотландией (21 и 27 сентября) и Арменией (24 сентября).

Ранее из-за травмы выбыл левый защитник "Арсенала" Александр Зинченко.

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