Сборная Украины лишилась еще одного игрока перед матчами Лиги наций
Фото: твиттер Эдуарда Соболя/Автор неизвестен
Левый защитник "Брюгге" Эдуард Соболь не поможет сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги наций, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Футболист получил повреждение на тренировке и выбыл из строя на срок около двух недель. Таким образом, он пропустит предстоящие матчи с Шотландией (21 и 27 сентября) и Арменией (24 сентября).
Ранее из-за травмы выбыл левый защитник "Арсенала" Александр Зинченко.
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