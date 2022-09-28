Сборная Украины будет в третьей корзине при жеребьевке квалификации Евро-2024

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Сборная Украины будет в третьей корзине при жеребьевке квалификации Евро-2024

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Сборная Украины попала в третью корзину при жеребьевке квалификации на чемпионат Европы-2024.

По корзинам команды распределяли по рейтингу по итогам Лиги наций. Украинская сборная в нем занимает 22-е место.

В жеребьевке не примет участие Германия, которая будет хозяйкой Евро-2024. Также не сыграет в квалификации и Россия.

Состав корзин:

Корзина UNL: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия

Корзина 1: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша

Корзина 2: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия

Корзина 3: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские о-ва, Северная Македония

Корзина 5: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта

Корзина 6: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

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Жеребьевка гсостоится в воскресенье, 9 октября во Франкфурте-на Майне.

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