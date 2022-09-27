Сборная Шотландии понесла болезненную потерю перед матчем с Украиной

Фото: инстаграм Кирана Тирни/Автор неизвестен

Защитник "Арсенала" и сборной Шотландии Киран Тирни не сыграет против Украины в матче Лиги наций.

Футболист получил повреждение в игре против Ирландии (2:1). Вчера он покинул расположение национальной команды.

"Наш защитник вернулся из расположения сборной в качестве меры предосторожности. Он получил травму головы во время матча Лиги наций против Ирландии", — сообщили в лондонском клубе.

Напомним, что шотландцы сыграют со сборной Украины 27 сентября. В случае победы украинцы поднимутся в группу А.

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