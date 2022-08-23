Сборная России поздравила Дзюбу с первым голом в Турции

Фото: твиттер "Адана Демирспор"/Автор неизвестен

Сборная России поздравила форварда Артема Дзюбу с его первым забитым мячом в составе турецкого клуба "Адана Демирспор".

Российский футболист отличился в матче 3-го тура чемпионата Турции против "Фенербахче" (2:4).

"Поздравляем Артема Дзюбу с голом в дебютном матче в турецкой Суперлиге. Артем забил в ворота "Фенербахче" на 66-й минуте, но сама игра завершилась победой стамбульской команды", — говорится в сообщении.

Читайте: Дзюба забил гол в дебютном матче в Турции, но его команда проиграла | https://dailysports.net