Сборная России поздравила Дзюбу с первым голом в Турции
Фото: твиттер "Адана Демирспор"/Автор неизвестен
Сборная России поздравила форварда Артема Дзюбу с его первым забитым мячом в составе турецкого клуба "Адана Демирспор".
Российский футболист отличился в матче 3-го тура чемпионата Турции против "Фенербахче" (2:4).
"Поздравляем Артема Дзюбу с голом в дебютном матче в турецкой Суперлиге. Артем забил в ворота "Фенербахче" на 66-й минуте, но сама игра завершилась победой стамбульской команды", — говорится в сообщении.
Читайте: Дзюба забил гол в дебютном матче в Турции, но его команда проиграла | https://dailysports.net
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