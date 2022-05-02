Сборная России отстранена от участия в Лиге наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил сборную России от участия в Лиге наций сезона-2022/2023.
Данное решение было принято на заседании исполкома УЕФА.
Ранее от участия в еврокубках в следующем сезоне были отстранены российские клубы.
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