Сборная России отстранена от участия в Лиге наций

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Сборная России отстранена от участия в Лиге наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил сборную России от участия в Лиге наций сезона-2022/2023.

Данное решение было принято на заседании исполкома УЕФА.

Ранее от участия в еврокубках в следующем сезоне были отстранены российские клубы.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

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