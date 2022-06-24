Сборная России нашла соперников на осенние матчи

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Сборная России по футболу планирует провести ряд товарищеских матчей осенью.

РФС уже начал переговоры о проведении контрольной игры со сборной Саудовской Аравии.

В то же время президент РФС Александр Дюков говорил, что переговоры ведутся с несколькими национальными ассоциациями.

Есть вариант, при котором Россия также сыграет в сентябре со сборной Ирана.

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