Сборная России нашла соперников на осенние матчи

Теги россия

Сборная России нашла соперников на осенние матчи

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Сборная России по футболу планирует провести ряд товарищеских матчей осенью.

РФС уже начал переговоры о проведении контрольной игры со сборной Саудовской Аравии.

В то же время президент РФС Александр Дюков говорил, что переговоры ведутся с несколькими национальными ассоциациями.

Есть вариант, при котором Россия также сыграет в сентябре со сборной Ирана.

Читайте также: Карпин рассказал, когда ожидает официальных матчей сборной России. | https://dailysports.net/
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Жемалетдинов из-за травмы не сыграет в этом году

Жемалетдинов из-за травмы не сыграет в этом году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов