Сборная России может провести товарищеский матч с Киргизией

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Сборная России запланировала товарищеский матч в сентябре.

Ожидается, что соперником россиян будет сборная Киргизии.

По данным источника, игра может состояться в конце сентября, а местом проведения станет Бишкек.

Сборные России и российские клубы отстранены от международных турниров. Последний матч национальная команда провела в ноябре 2021 года – тогда российская команда уступила Хорватии в отборе ЧМ-2022 (0:1).

Читайте также: Карпин рассказал, когда ожидает официальных матчей сборной России. | https://dailysports.net/