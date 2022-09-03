Сборная России может провести товарищеский матч с Киргизией

Теги россия

Сборная России может провести товарищеский матч с Киргизией

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Сборная России запланировала товарищеский матч в сентябре.

Ожидается, что соперником россиян будет сборная Киргизии.

По данным источника, игра может состояться  в конце сентября, а местом проведения станет Бишкек.

Сборные России и российские клубы отстранены от международных турниров. Последний матч национальная команда провела в ноябре 2021 года – тогда российская команда уступила Хорватии в отборе ЧМ-2022 (0:1).

Читайте также: Карпин рассказал, когда ожидает официальных матчей сборной России. | https://dailysports.net/
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Марсело перебрался в греческий "Олимпиакос"

Марсело перебрался в греческий "Олимпиакос"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов