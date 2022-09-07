Сборная России договорилась о двух товарищеских матчах, еще один на подходе

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Сборная России договорилась о двух товарищеских матчах, еще один на подходе

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Сборная России сыграет товарищеский матч с Киргизией в гостях. Встреча пройдет 24 сентября.

В то же время в ноябре пройдет встреча против команды Ирана.

По данным "СЭ", в этом же месяце россияне хотят договориться о контрольной встрече против Боснии и Герцеговины. Речь идет о домашней встрече.

Сборные России и российские клубы отстранены от международных турниров. Последний матч национальная команда провела в ноябре 2021 года – тогда российская команда уступила Хорватии в отборе ЧМ-2022 (0:1).

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