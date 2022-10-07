Сборная Португалии теряет молодого хавбека перед ЧМ-2022
Фото: твиттер Педру Нету/Автор неизвестен
Полузащитник "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Педру Нету пропустит чемпионата мира-2022 в Катаре из-за травмы, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Футболист получил повреждение боковых связок колена и в ближайшее время перенесет операцию. Сроки восстановления составят несколько месяцев.
22-летний Нету в нынешнем сезоне провел за "Вулверхэмптон" девять матчей и не отметился результативными действиями. За сборную Португалии он играет с 2020 года, провел три матча и забил один гол.
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