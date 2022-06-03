Сборная Колумбии получила нового главного тренера
Фото: твиттер Кубка Америки/Автор неизвестен
Новым главным тренером сборной Колумбии назначен аргентинец Нестор Лоренсо.
Решение о его назначении накануне принял исполнительный комитет Колумбийской федерации футбола.
С аргентинским наставником подписан контракт на 4 года. Перед ним стоит задача вывести команду на чемпионат мира 2026 года.
Помощником Лоренсо в сборной Колумбии будет Амаранто Переа, который был одним из лидеров и капитанов сборной Колумбии.
Как известно, колумбийцы не прошли квалификацию на ЧМ-2022.
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