Сборная Италии удивила статистикой в последних матчах
Фото: твиттер сборной Германии/Автор неизвестен
Сборная Италии в последних восьми матчах сумела победить лишь дважды.
Вчера подопечные Роберто Манчини не смогли удержать преимущество в игре с Германией (1:1) в Лиге наций.
С 6 октября итальянцы трижды проиграл, три раза сыграли вничью и дважды победили. За это время они лишились возможности выйти на ЧМ-2022 и проиграли в Финалиссиме Аргентине (0:3).
В следующем матче Италии сыграет 7 июня против Венгрии в Лиге наций.
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|Группа 3
|М
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|6
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|Азербайджан
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|9
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|6
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|6
|3
|Группа 4
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|О
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|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
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|6
|6
|4
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|6
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