Сборная Италии удивила статистикой в последних матчах

Фото: твиттер сборной Германии/Автор неизвестен

Сборная Италии в последних восьми матчах сумела победить лишь дважды.

Вчера подопечные Роберто Манчини не смогли удержать преимущество в игре с Германией (1:1) в Лиге наций.

С 6 октября итальянцы трижды проиграл, три раза сыграли вничью и дважды победили. За это время они лишились возможности выйти на ЧМ-2022 и проиграли в Финалиссиме Аргентине (0:3).

В следующем матче Италии сыграет 7 июня против Венгрии в Лиге наций.

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